Adriano Amorim e o duelo com o FC Porto: «Tem tudo para ser um grande espetáculo»

Apesar da visita do Leixões ao Estádio do Dragão, agendada para este sábado, para defrontar o FC Porto ser apenas para cumprir calendário, uma vez que as duas equipas já não têm possibilidades de alcançar a qualificação para a final four da Allianz Cup, Adriano Amorim não esconde o entusiasmo por enfrentar os dragões."Vai ser um jogo muito interessante de disputar, apesar de já não haver hipóteses matemáticas de apuramento. Vamos defrontar uma grande equipa, das melhores da Europa, num estádio cheio e sempre apetecível de se jogar. Tem tudo para ser um grande espetáculo, numa época sempre especial como é o Natal. Que seja uma grande festa, dentro e fora de campo", referiu o atacante, em declarações aos meios do emblema de Matosinhos, atribuindo o favoritismo à formação de Sérgio Conceição."Temos vindo a trabalhar para retificar a exibição menos conseguida do último jogo. O FC Porto é claramente favorito, mas vamos dar o nosso máximo para conseguir um bom resultado e mostrar que somos melhores do que a classificação do campeonato demonstra. Temos de estar muito concentrados em todos os momentos do jogo", concluiu.O Leixões defronta o FC Porto este sábado, no Estádio do Dragão, pelas 20h30, em jogo da fase de grupos da Allianz Cup.