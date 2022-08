Adriano Amorim: «Já deu para perceber a grandeza do Leixões»

Outra das caras novas apresentadas pelo Leixões esta quinta-feira, Adriano Amorim reconheceu, aos meios do clube, que está a cumprir o sonho de jogar na Europa com a mudança para o Estádio do Mar."Todo o jogador brasileiro tem o sonho de jogar na Europa e quero agarrá-lo com todas as minhas forças. Estou muito entusiasmado e motivado para responder a esta oportunidade com o melhor de mim, dando o máximo em cada treino ou jogo", mencionou o extremo, de 20 anos, que teceu elogios ao seu novo clube: "Já deu para perceber a grandeza deste clube e estou ansioso por sentir o calor dos adeptos, pois sei que são muito entusiastas e fervorosos. Quero dar muitas alegrias aos adeptos do Leixões."O atacante brasileiro, que se descreveu como "um extremo rápido e com boa capacidade técnica", fez dez partidas este ano pela equipa principal do Coimbra-BMG.