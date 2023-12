Adriano Amorim sobre o momento no Leixões: «Sinto que posso alcançar todos os meus sonhos»

Adriano Amorim tem sido um dos elementos mais utilizados por Pedro Ribeiro no Leixões e cumpre, atualmente, a primeira temporada completa numa equipa sénior, tendo segurado o lugar na dianteira dos bebés do mar. O avançado foi o mais recente convidado do magazine da Liga Sabseg, da Sport TV, e revelou alguns detalhes desta nova experiência em Matosinhos, começando pela estreia a marcar, diante do P. Ferreira.



"Foi um golo bastante especial. Aliás, um jogo, porque assisti. Mas o meu primeiro golo profissional foi bastante importante, porque tinha aquela tensão de marcar o primeiro. Vai ficar para sempre recordado na minha carreira, foi muito especial", disse o brasileiro, adicionando que "tem corrido tudo bem" desde que chegou ao emblema leixonense. "Sinto que posso alcançar todos os meus sonhos e dar sempre o máximo", enfatizou.



Questionado sobre a dificuldade de jogar na 2.ª Liga, o jovem jogador, de 21 anos, salienta que é um campeonato "muito disputado, onde nunca dá para saber quem vai vencer os jogos". "Não se pode falhar ou vacilar em qualquer altura, exige uma concentração muito alta e já apanhei alguns defesas difíceis de bater aqui", atirou, referindo Bura, central da U. Leiria como o adversário mais complicado, vincando que o atleta é "alto e muito difícil de ultrapassar no um para um".



Porém, Adriano Amorim referiu que Léo Bolgado, colega no Leixões e também um indispensável no eixo defensivo do técnico, continua a ser o "melhor defesa da Liga", depois de ouvir, em bom grado, uma mensagem pessoal deixada pelo compatriota sobre a imagem de marca do avançado, o cabelo encaracolado. "É assim que as pessoas me reconhecem, não vou cortar", frisou, entre risos.



Sobre a cidade que o acolheu na primeira experiência em Portugal, o canarinho também teceu elogios. "A cidade de Matosinhos é muito bonita, com pessoas gentis, e já me habituei a elas, são muito especiais. Os adeptos do Leixões também são muitos exigentes, mas é normal, tem de ser assim se queremos ter sucesso", refletiu o avançado.