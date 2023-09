Agostinho está de regresso ao Leixões

O Leixões oficializou, esta sexta-feira, o regresso de Agostinho, extremo de 23 anos que no último verão terminou a sua ligação à formação de Matosinhos, com o intuito de prosseguir a carreira noutro emblema.Esta será a assim a segunda temporada do jovem guineense no Estádio do Mar, depois de na época transata, sob o comando de Vítor Martins, ter disputado 31 partidas, assinado dois golos e uma assistência.Antes de chegar ao Leixões, Agostinho passou pelas equipas secundárias do Rio Ave, pelo Courense e pelos juniores do Casa Pia.