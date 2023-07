Agostinho não fica no Leixões e balança entre três alternativas

Agostinho é carta fora do baralho do Leixões para a nova época e o avançado estuda neste momento três alternativas para prosseguir a carreira, uma vez que tem propostas concretas de um clube da 1ª Liga, mas também do Médio Oriente e da Grécia.Aos 23 anos, o avançado da Guiné-Bissau está assim muito perto de dar um novo rumo à carreira, ele que ainda tinha contrato com os leixonenses, mas tem garantias de negociar um vínculo com o seu futuro clube como jogador livre, algo que até está muito perto de acontecer.Agostinho começou a sua carreira no Casa Pia, onde alinhou nos sub-19, seguindo para uma curta experiência no Courense até ser descoberto pelo Rio Ave, onde jogou na equipa B e nos sub-23 até assinar pelo Leixões. Na época passada, cumpriu 32 jogos, com dois golos e uma assistência ao serviço dos leixonenses.