André Castro para Vítor Oliveira: «Prometo-lhe que vou honrar o seu sonho»

Já depois de Jorge Moreira, presidente da direção do Leixões, ter prestado uma homenagem a Vítor Oliveira, André Castro, presidente da SAD dos matosinhenses, também deixou umas palavras ao técnico nas suas redes sociais.





"Custa muito a engolir. No dia em que festejávamos mais um aniversário do Leixões SC, sofremos um golpe difícil de recuperar. Estou com um nó na garganta que dificilmente será desatado. O desaparecimento do Vítor Oliveira deixa-nos um vazio difícil de preencher. Ainda para mais, num momento em que estava muito próximo de regressar a casa. Ao seu Leixões.Vítor Oliveira ia ser o carimbo final para selar a união do Clube e SAD, dos adeptos e cidade em torno do Leixões", começou por dizer o dirigente, fazendo referência ao facto de Vítor Oliveira ter estado perto de ser apresentado como diretor geral do Leixões.Apesar do falecimento de Vítor Oliveira, André Castro deixou uma promessa ao técnico: "Prometo-lhe que vou honrar o seu sonho. Sei bem dos contactos que estabeleceu para, de uma vez por todas, unirmos e colocarmos o "Velhinho do Mar" no lugar que merece. Como a felicidade que transbordou no seu olhar quando, ontem, entrou no balneário da equipa principal do Leixões. Aí, contaram-me logo, que o seu olhar transbordou de felicidade. Não estará cá fisicamente, mas tenho a certeza que o Leixões continuará a ser a sua paixão. E, acredite, tudo farei para que tenha um orgulho cada vez maior no seu clube".