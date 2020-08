André Castro quer “colocar o Leixões no lugar que merece”

Após o anúncio de que André Castro sucede a Paulo Lopo na presidência da SAD do Leixões, o clube colocou nas redes sociais as primeiras palavras do novo presidente, que começou por elogiar o trabalho do seu antecessor.





"Liderar o Leixões depois do trabalho feito pelo Paulo Lopo é uma grande responsabilidade e só tenho a agradecer a confiança do Paulo por me ter convidado para este desafio. Temos aqui um grande projeto, as bases estão lançadas e queremos continuar a elevar patamares, mantendo sempre a estabilidade", começou por afirmar."Vamos preparar-nos para, assim que possível, colocar o Leixões no lugar que merece. Para isso, iremos continuar a promover as excelentes relações atuais com o clube, integrando, cada vez mais, a sua direção no projeto do futebol profissional, para que o Leixões possa falar sempre a uma só voz na defesa da nossa instituição e do maior símbolo da nossa cidade", finalizou André Castro.