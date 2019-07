André Ceitil rescinde contrato

André Ceitil rescindiu contrato com o Leixões. O médio-defensivo tinha mais um ano de contrato, mas chegou a acordo com a equipa de Matosinhos para terminar a ligação que tinha iniciado na última época.





O jogador de 24 anos chegou ao Leixões, proveniente do Farense, tendo participado em 32 partidas pela formação do segundo escalão. Agora, prepara-se para uma nova mudança na carreira, sendo que o estrangeiro poderá ser o destino mais provável.Ceitil, jogador que dividiu a formação de jogador entre o Benfica, V. Setúbal e o Rio Ave, conta ainda com passagens pelo Cova da Piedade e o Sintrense, antes de se consolidar na segunda divisão.