André Claro reforça o Leixões

André Claro é o mais recente reforço do Leixões para a presente temporada. O avançado, de 28 anos, chega ao Mar proveniente da Académica e assina um contrato válido para as próximas duas épocas.





Reforço da Briosa para a presente época, o dianteiro fez apenas quatro jogos, acabando por ver a sua passagem pelos estudantes chegar ao fim da linha depois de um desentendimento com César Peixoto.Com uma vasta experiência no futebol português, fruto das passagens por Famalicão, Arouca, V. Setúbal, Estoril, Boavista e Académica, o avançado formado no FC Porto poderá ser uma peça importante na manobra ofensiva de Carlos Pinto.