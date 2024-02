Antigo central do Leixões deixa mensagem emotiva: «Já repararam que estão num grande clube»

O Leixões mudou recentemente de treinador e visa agora atacar a segunda metade do campeonato com vista a alcançar a permanência na 2.ª Liga. José António foi formado nos bebés do mar e deixou os relvados em 2004, devido ao diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).O antigo central deixou uma mensagem à equipa agora liderada pelo antigo colega de balneário, Carlos Fangueiro, com quem jogou em Matosinhos na temporada 1996/97."A palavra que me ocorre para dizer a vocês é: unam-se. Certamente, já repararam que estão num grande clube, que tem sempre muitos olhos postos nele e em quem o representa. Vocês não estão no Leixões pelos vossos lindos olhos, mas sim porque têm muita qualidade e valor. Então, a minha exortação para vocês é que deitem cá para fora o melhor que têm e mostrem a toda a gente que não estão cá por acaso. Acreditem em vocês, na equipa técnica e façam acreditar esses adeptos maravilhosos, que vos acompanham para todo o lado. Deem o vosso melhor em cada treino ou jogo. Em cada disputa de bola, sempre com a garra e determinação que carateriza um jogador à Leixões", pode ler-se no começo do texto.José António, agora com 48 anos, ainda descreveu a mentalidade de Carlos Fangueiro nos tempos de jogador: "Quando um falha, o outro vai lá e ajuda. Quando um está no chão, o outro vai lá e levanta-o. Sejam amigos dentro de campo. Uma família. Autênticos guerreiros. O vosso treinador sabe bem o que isso é. Ele era assim no campo e isso também o ajudou na vida"."Olá a todos. A palavra que me ocorre para dizer a vocês é... unam-se.Certamente, já repararam que estão num grande clube, que tem sempre muitos olhos postos nele e em quem o representa. Vocês, não estão no Leixões pelos vossos lindos olhos, mas sim porque têm muita qualidade e valor.Então, a minha exortação para vocês é que deitem cá para fora o melhor que têm e mostrem a toda a gente que não estão cá por acaso. Acreditem em vocês. Na equipa técnica e façam acreditar esses adeptos maravilhosos, que vos acompanham para todo o lado. Deem o vosso melhor em cada treino ou jogo. Em cada disputa de bola, sempre com a garra e determinação que carateriza um jogador à Leixões.Unam-se e mostrem que não é fácil derrotar o Leixões. Joguem de mãos dadas. Quando um falha, o outro vai lá e ajuda. Quando um está no chão, o outro vai lá e levanta-o. Sejam amigos dentro de campo. Uma família. Autênticos guerreiros. O vosso treinador sabe bem o que isso é. Ele era assim no campo e isso também o ajudou na vida.Este ano, vai fazer 20 anos que deixei de jogar futebol. Foi-me diagnosticado ELA - Esclerosa Lateral Amiotrófica - e deram-me mais três ou quatro anos de vida apenas. Tive a felicidade de encontrar Deus, a Sua palavra e tudo mudou. Deixei de jogar, mas tenho jogos todos os dias. Um jogo em que dou o meu máximo, o meu melhor todos os dias. Deus vai-me dando força e alegria para cada um deles e, quando preciso de ajuda para fazer alguma coisa, tenho os meus a meu lado para me ajudarem.Sejam assim também dentro de campo. Amigos uns dos outros. Uma verdadeira equipa. E não se esqueçam, acreditem em vocês. Vocês têm valor! Nada é impossível para aquele que crê.Um forte abraço a todos e viva o Leixões!Zé António".