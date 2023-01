Arábia Saudita vai ser o destino de Ben Traoré

A saída de Ben Traoré nesta janela de mercado era já um dado adquirido e agora o destino do jogador parece estar traçado. Apesar do interesse de vários clubes da Liga Bwin, entre eles o V. Guimarães, o médio marfinense vai rumar a um clube da segunda divisão da Arábia Saudita, num empréstimo com opção de compra.Faltando apenas detalhes para o negócio ficar concluído, o jogador, de 23 anos, ainda estará à disposição do técnico Vítor Martins para o duelo com a Oliveirense, este sábado.A cumprir a segunda temporada no Leixões, onde chegou proveniente do Tirsense, Ben Traoré é um dos principais ativos do plantel do clube de Matosinhos, que vai assim garantir um importante encaixe financeiro. Esta época, o médio participou em 19 dos 24 jogos dos Bebés do Mar, 17 deles na condição de titular.