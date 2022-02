Árbitro relatou gestos provocatórios de Tabuaço e Sérgio Conceição

Na sequência dos incidentes verificados depois do apito final da vitória do Leixões, por 3-0, na receção ao Estrela da Amadora, no domingo,sabe que o guarda-redes Tabuaço e o lateral Sérgio Conceição, da formação visitantes, foram expulsos após o fim do jogo devido a gestos provocatórios dirigidos aos adeptos da equipa da casa presentes nas bancadas.De acordo com o relatório do árbitro Fábio Melo, a queteve acesso, o guardião "fez gestos provocatórios para adeptos afetos ao Clube A [Leixões], provocando confusão na bancada". Por sua vez, o lateral-direito "agarrou nos genitais quando saía do terreno de jogo em clara provocação a adeptos afetos ao Clube A". Os dois jogadores aguardam agora à uma decisão do conselho de disciplina em relação a possíveis castigos.Tal comodeu conta esta manhã, também no âmbito deste jogo, o Estrela da Amadora queixou-se de racismo para com um dos seus jogadores, bem como de uma agressão a André Geraldes, que terá sido atingido por um isqueiro.