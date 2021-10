Avançado do Leixões internado após choque com guarda-redes: jogador está estável e consciente

João Oliveira, avançado do Leixões, está internado no Hospital Pedro Hispano e deve passar a noite na unidade de saúde, após ter perdido a consciência este domingo, num lance com o guarda-redes do Feirense.

A informação foi prestada pelo departamento de comunicação leixonense, depois do jogo Leixões-Feirense (2-0), no Estádio do Mar, a contar para a oitava jornada da Liga Sabseg. João Oliveira, de 25 anos, sofreu "um traumatismo que resultou numa fratura na face direita", depois de ter sofrido uma falta do guardião feirense Arthur, aos 19 minutos.

O jogador foi assistido, substituído por Kiki e, por fim, retirado do relvado de maca, tendo sido transportado para o Hospital Pedro Hispano, que fica perto, para realizar exames. O jogador, de nacionalidade suíça e portuguesa, encontra-se naquela unidade hospitalar, "estável, consciente, e em observação", segundo adiantou à agência Lusa o Leixões.



Entretanto, João Oliveira publicou um storie no seu Instagram. "Obrigado a todos pelas mensagens! Encontro-me bem! Muito feliz pela vitória", escreveu o jogador do Leixões.