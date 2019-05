Avançado Harramiz é o quarto reforço do Leixões para 2019/20

O avançado são-tomense Harramiz foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Leixões, tornando-se na quarta contratação do emblema da 2.ª Liga para a próxima época.





Depois dos médios Paná (ex-Académico de Viseu) e Braga (ex-Desportivo das Aves) e do avançado Júnior Sena (ex-Académica), o avançado deixa o Mafra após uma época em que fez 10 golos em 32 jogos para reforçar o projeto da SAD leixonense.O recém-chegado treinador Carlos Pinto passa a contar com o internacional por São Tomé e Príncipe, que conta no currículo com passagens por Farense, Académica ou Sporting da Covilhã, tendo feito dois jogos pelo Tondela em 2017/18.