Avto é reforço do Leixões

O Leixões anunciou, há minutos, a contratação de Avto. O extremo, de 28 anos, está assim de regresso ao futebol português, isto depois de ter atuado na Roménia (Voluntari) na primeira metade da presente temporada.





O internacional georgiano assume-se assim como o quarto reforço dos bebés do mar neste mercado de transferências, isto depois de Edu Machado, Bruno Monteiro e Perdigão já terem sido oficializados. O Leixões passa a ser o oitavo clube de Avto em Portugal, já que o extremo já havia representado Esperança de Lagos, Juventude de Évora, UD Oliveirense, Gil Vicente, Ac. Viseu, Chaves e Nacional.O conjunto de Matosinhos procura reforçar-se para ainda tentar lutar pelo subida de divisão. A equipa, agora orientada por Manuel Cajuda, está a 11 pontos do segundo lugar.