Baixas geram dores de cabeça a José Mota

O treinador do Leixões José Mota pode passar por dificuldades para criar a convocatória que vai alinhar frente ao Varzim. Os matosinhenses querem recuperar rapidamente o caminho das vitórias depois da derrota contra o Rio Ave, mas com sete elementos do grupo fora das contas, as adversidades estão a complicar.





Os defesas Calasan e João Meira estão de fora por lesão, enquanto Christophe ainda está em dúvida, depois de nem viajar para ingressar ao serviço da seleção do Burundi.Gustavo França também desfalca o setor defensivo dos bebés do mar, mas por suspensão, tendo sido expulso na última jornada.Por fim, o trio de Wendel, Sapara e Jefferson Encada continuam com um processo disciplinar e a treinar à parte. Recorde-se que estes três elementos eram habituais titulares da formação de José Mota, antes da polémica ficar estabelecida.