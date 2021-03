Belkheir ganha espaço nas opções de José Mota

Chegado ao Leixões no último dia de mercado de verão, Belkheir parece estar a ganhar espaço no emblema matosinhense. Prova disso é o facto de o jogador franco-argelino ter sido titular nos últimos dois jogos dos bebés do Mar.





Até ao momento, Belkheir soma seis jogos em 2020/21, tendo os quatro primeiros sido na condição de suplente utilizado. Agora, o jovem, que começa a ter mais minutos de jogo, vai procurar aproximar-se daquilo que fez em 2019/20.Ao serviço da Sanjoanense, o avançado apontou dez golos em 18 jogos, sendo assim um dos destaques do Campeonato de Portugal. Antes de viajar para Portugal, Belkheir passou pelas camadas jovens do Inter de Milão.