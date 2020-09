Beto: «Achei que o melhor lugar para terminar e fazer os últimos anos da carreira seria o Leixões»

Depois de três anos na Turquia, Beto está de regresso a Portugal. O guarda-redes, de 38 anos, voltou ao Leixões, clube que representou entre 2006 e 2009, e não escondeu a sua satisfação por voltar a uma casa onde foi muito feliz.





"11 anos depois regresso cheio de sentimento porque foi assim que deixei o Leixões. Com muito sentimento e com muita saudade. Foi um orgulho representar o Leixões durante três anos e regresso muito motivado. Achei que o melhor lugar para terminar e fazer os últimos anos da minha carreira seria aqui, faz todo o sentido ser aqui. Por tudo o que os leixonenses e o Leixões significam para mim. Espero estar à altura das vossas exigências e darei o meu máximo por vocês", começou por dizer o internacional português.Fazendo referência ao facto de, esta segunda-feira, se comemorar o Dia Internacional da Gratidão, Beto deixou ainda uma mensagem de agradecimento aos adeptos e ao clube: "Apenas posso agradecer ao Leixões e aos seus adeptos. Mesmo nos anos em que não estive no clube sempre tiveram muitas demonstrações de carinho comigo. Agora é a minha vez de retribuir".No sector mais recuado dos matosinhenses, Beto vai ter a concorrência de Stojkovic, Stefanovic e Tiago Silva.