Beto anunciado como reforço do Leixões

Eis o regresso do ídolo que o Leixões prometera aos adeptos durante este domingo. O clube matosinhense anunciou há momentos a contratação de Beto, internacional português de 38 anos.





O guarda-redes está assim de volta a um clube que representou de 2006 a 2009, numa das melhores fases da sua carreira. O experiente guarda-redes foi um dos grandes responsáveis pelo 6º lugar alcançado pelos bebés do Mar em 2008/09, naquela que foi uma das melhores classificações de sempre do clube na 1ª Liga. Para além do Leixões, Beto já representou clubes como FC Porto, Sporting, Sp. Braga, Sevilha ou Goztepe, onde esteve nas três últimas temporadas.Com a chegada de Beto, devem acontecer mexidas em termos de saídas no sector mais recuado. O técnico Tiago Fernandes conta com Tiago Silva, Stefanovic e Stojkovic, que foi titular nos dois primeiros jogos do campeonato, para a baliza.