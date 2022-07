Brunão deixa Arouca para rumar ao Leixões

O central Brunão vai ser reforço do Leixões, confirmou. A formação de Matosinhos chegou a acordo com o Arouca para a transferência do jogador que não envolverá qualquer compensação financeira, ficando o clube da Liga Bwin com metade dos direitos económicos do jogador. Ao que tudo indica, o defesa vai assinar por dois anos.Sem espaço nas escolhas de Armando Evangelista, o brasileiro, de 25 anos, foi fundamental na campanha do Arouca na 2ª Liga, em 2020/21, e que culminou com o regresso do clube ao principal escalão do futebol português, participando em 27 jogos e somando um golo e uma assistência.Na última época, esteve tapado e apenas foi utilizado em duas partidas, pelo que Brunão procurará voltar a jogar com regularidade com a mudança para o Leixões.