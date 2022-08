Brunão oficializado no Leixões

Confirmando as informações adiantadas pora 27 de julho, o Leixões oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Brunão, central, de 25 anos, que se desvinculou na semana passada do Arouca, que mantém metade do passe do jogador.Na última época, o brasileiro esteve tapado e apenas foi utilizado em duas partidas, pelo que um dos principais objetivos desta mudança de clube passa por voltar a jogar com regularidade. Em 2020/21, Brunão foi peça fundamental no regresso do Arouca à 1ª Liga, participando em 27 encontros, com um golo marcado e uma assistência.No Leixões, Brunão junta-se a Ricardo Teixeira, Isaque, João Meira, Calasan e Rui Bruno nas opções de Vítor Martins para o centro da defesa.