Bruno China e a estreia como treinador no Leixões: «Sabia que isto poderia acontecer»

Uma série de três derrotas consecutivas no campeonato conduziu ao despedimento de Filipe Gouveia e ao assumir do comando técnico interino por parte de Bruno China . O leixonense, de 36 anos, estreia-se no domingo nas novas funções, em Coimbra, frente à Académica."É uma nova etapa para mim, apesar de saber que isto poderia acontecer, não esperava é que fosse tão cedo. O mais importante será caminharmos todos para o mesmo lado. Queremos já em Coimbra conseguir um resultado positivo. O importante é que estou aqui para ajudar o clube", afirmou primeiramente Bruno China, na antevisão desta manhã ao embate com os estudantes.Sem embargo, o técnico interino revelou qual foi a sua primeira abordagem junto dos jogadores. "As primeiras palavras foram no sentido de reconhecer que não atravessámos um período muito bom, mas que esta época já fizemos coisas muito boas e que temos de tentar ganhar em Coimbra, fazer um bom jogo e acabar o ano da melhor maneira", salientou Bruno China. O Estádio Cidade de Coimbra tem sido um osso bem duro de roer para os bebés do Mar e Bruno China sabe-o perfeitamente. "O Leixões já não ganha em Coimbra há 44 anos. É uma equipa que está num momento positivo, pelo que vimos. Temos é de nos preocupar connosco, delinear uma boa estratégia e ir a Coimbra para tentar ganhar os três pontos", afincou o técnico.Por último, China mostrou-se grato por todas as manifestações de carinho recebidas nos últimos dias da parte do fervoroso universo leixonense: "Agradeço todo o apoio durante estes dias. Estou aqui para ajudar o clube como fiz quando era jogador e queremos oferecer uma vitória a quem gosta e a quem sofre por este clube. Todos juntos vamos conseguir uma vitória em Coimbra", sentenciou.