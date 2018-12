Bruno China é treinador interino no Leixões

Bruno China será o treinador interino do Leixões da 2.ª Liga, até ser encontrado o substituto de Filipe Gouveia, demitido no domingo após a derrota caseira (3-1) frente ao Cova da Piedade, anunciou a SAD.No dia em que o plantel começa a preparar a visita à Académica, no domingo, em partida da 14.ª jornada, a SAD anunciou em comunicado que Bruno China, que fazia parte da anterior equipa técnica, será o treinador interino, sendo ele quem estará no banco na visita aos 'estudantes'."A administração da Leixões SAD encontra-se a estudar a melhor solução para o cargo de treinador do plantel profissional e, enquanto o dossier não estiver encerrado, Bruno China, 36 anos, estará interinamente à frente da equipa", refere o comunicado publicado no Facebook.Filipe Gouveia foi demitido no domingo depois de a derrota com o Cova da Piedade fazer cair o Leixões para o 13.º lugar, com 15 pontos, três acima da linha de água.