Bruno Monteiro continua no Leixões em 2020/21

Bruno Monteiro, médio de 35 anos, está integrado nos trabalhos de pré-época do Leixões e vai fazer parte do plantel em 2020/21. O jogador esteve perto da saída, mas a possibilidade não se confirmou e o jogador vai continuar a envergar a camisola dos bebés do Mar.





Chegado ao clube no mercado de inverno, Bruno Monteiro alinhou em quatro jogos pelo Leixões. O médio foi titular em duas partidas e foi suplente utilizado em outras duas ocasiões. Formado no Fafe, onde se estreou como sénior, Bruno Monteiro alinhou ainda no Boavista, V. Setúbal, Santa Clara, Tirsense e Tondela, onde passou a maior parte da carreira.Recorde-se que o experiente jogador tem contrato com o Leixões até 2021.