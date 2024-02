Carlos Fangueiro: «A equipa está com uma vontade enorme de corresponder com vitórias ao carinho dos adeptos»

Após ter visto a sua estreia como treinador do Leixões no Estádio do Mar adiada, devido à falta de policiamento na receção ao Nacional, Carlos Fangueiro quer, ainda assim, retribuir o apoio que o grupo de trabalho tem recebido com uma vitória na visita ao Benfica B, este sábado."Sinto a equipa com uma enorme vontade de competir e corresponder, com vitórias, ao grande carinho e apoio que tem recebido dos adeptos. Estamos todos, jogadores, treinadores, funcionários e staff imbuídos de um grande espírito de união em prol do Leixões. Quando assim é, ficamos muito mais perto das vitórias", disse o técnico, em declarações aos meios do emblema de Matosinhos, reconhecendo qualidades ao adversário, algo que não abala a confiança no seu plantel."Vamos defrontar uma equipa repleta de jovens com grande qualidade e que, certamente, nos irá colocar à prova em todos os momentos do jogo. No entanto, acreditamos muito em nós e na qualidade da nossa equipa. Com muita raça, união e sacrifício, aliado ao apoio dos nossos adeptos, vamos dar tudo por este símbolo para conquistar um bom resultado", terminou.O Leixões defronta o Benfica este sábado, pelas 15h30.