Carlos Fangueiro desejado para suceder a Pedro Ribeiro no Leixões

Sem clube desde que deixou o Swift Hesperange, do Luxemburgo, em novembro, Carlos Fangueiro é um nome do agradado da SAD do Leixões para suceder a Pedro Ribeiro, segundo confirmou. O técnico, de 47 anos, tem já uma forte ligação aos bebés do Mar, uma vez que é natural de Matosinhos e fez toda a sua formação enquanto jogador no clube, que também representou já como sénior.Contactado pelo nosso jornal, o treinador mostrou-se lisonjeado por voltar a ser associado ao Leixões, mas garantiu não ter ainda recebido qualquer contacto por parte da SAD para assumir o cargo de treinador. Ainda assim, Fangueiro não teve problemas em admitir: "É um projeto que me agrada."Como técnico, Carlos Fangueiro tem feito toda a sua carreira no Luxemburgo, onde conseguiu mesmo sagrar-se campeão, pelo Dudelange, em 2021/22. Caso se o interesse da SAD do Leixões se venha a materializar, esta será a primeira experiência do antigo avançado como treinador em Portugal.