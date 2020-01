Carlos Pinto deixa comando técnico do Leixões

Carlos Pinto já não é treinador do Leixões. O técnico colocou o lugar à disposição, este sábado, minutos após a derrota frente ao Mafra, que prolongou a má fase dos leixonenses no campeonato e atirou a equipa do Mar para o nono lugar.





O anúncio foi feito pelo próprio clube, numa nota oficial através da qual foi também comunicada a saída de Pedro Machado, Emanuel Konde e João Peralta, equipa técnica que acompanhou Carlos Pinto desde a chegada a Matosinhos.A vaga em aberto será ocupada, de forma interina, por Bruno China, treinador dos sub-23, sendo que a equipa da Liga Revelação ficará a cargo de José Manuel Ferreira e José Augusto Faria.