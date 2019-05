Carlos Pinto oficializado como novo treinador do Leixões

Carlos Pinto foi oficializado como novo treinador do Leixões, esta sexta-feira, confirmando-se, assim, a notícia adiantada por Record. O técnico saiu do leme do Famalicão ainda no decorrer da presente semana e estava livre para assumir uma nova aventura, acabando por optar rumar ao Mar e lutar pelo desejo da SAD de Matosinhos em regressar à 1.ª Liga.





Carlos Pinto, refira-se, carimbou a subida do Famalicão na presente temporada, já depois de, na campanha anterior, ter conseguido promover também o Santa Clara.