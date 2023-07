Castigo da FIFA impede Leixões de utilizar reforços frente ao Feirense

A SAD do Leixões confirmou, esta sexta-feira, estar proibida de inscrever novos jogadores devido a cinco processos que se encontravam pendentes junto da FIFA. Segundo informou a administração em comunicado, os pagamentos em questão foram efetuados nos últimos, mas o levantamento da proibição só acontecerá no início da próxima semana.Assim sendo, frente ao Feirense, no domingo, em jogo da 1.ª fase da Allianz Cup, o Leixões não poderá utilizar qualquer um dos jogadores contratados para esta temporada, podendo apenas apresentar em campo atletas que transitem da época passada."Leixões SC - Futebol, SAD efetuou, nos últimos dias, o pagamentos dos cinco processos FIFA que impossibilitavam a inscrição de novos jogadores. Contudo, o levantamento do último só será feito pela FIFA no início da próxima semana.Face a esta situação, a Leixões SC - Futebol, SAD apresentar-se-á em campo no domingo, frente ao CD Feirense, na 1.ª fase da Allianz Cup, com os jogadores que transitam da época passada, sem a possibilidade de usar qualquer reforço.A inscrição dos novos jogadores será efetuada no início da próxima semana."