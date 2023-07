Cesar Gomez e a chegada ao Leixões: «Vou dar tudo para retribuir a confiança que têm em mim»

Oficializado esta manhã como reforço do Leixões, o avançado Cesar Gomez, de 23 anos, mostrou-se entusiasmado com a mudança para Matosinhos e desejoso por jogar diante da exigente massa adepta."O Leixões é um clube histórico, de gente humilde e trabalhadora. É algo em quem me revejo e acredito que vou ser feliz aqui. Fui muito bem recebido. O plantel é humilde e acolheu-me de braços abertos. Estou ansioso por sentir o apoio dos adeptos. Ouvi falar muito bem deles e vou dar tudo em campo para retribuir a confiança que têm em mim", disse o espanhol, aos meios do clube, descrevendo-se como um "avançado rápido, habilidoso e que faz golos com facilidade".Cesar Gomez vai ter no Leixões a sua primeira experiência fora do futebol espanhol, onde atuou nas equipas secundárias do Alcorcón e do Getafe.