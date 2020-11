Christophe e Jefferson Encada chamados à seleções do Burundi e da Guiné-Bissau

O Leixões anunciou, este domingo, que Christophe e Jefferson Encada foram chamados para os próximos compromissos das respetivas seleções. Assim, o médio foi convocado para os jogos do Burundi e o extremo para os embates da Guiné-Bissau, sendo que, nos dois casos, as partidas são referentes à qualificação para a CAN 2021.





Christophe vai marcar presença nos dois jogos do Burundi frente à Mauritânia. Neste momento, a seleção do médio do Leixões ocupa o último lugar do grupo. Por seu lado, a Guiné-Bissau, de Jefferson Encada, tem dois jogos frente ao Senegal. A seleção de Baciro Candé ocupa o terceiro lugar do seu grupo, com três pontos.