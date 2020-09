Christophe Nduwarugira reforça meio-campo do Leixões

Christophe Nduwarugira é o mais recente reforço do Leixões para a temporada 2020/2021. O anúncio foi feito este domingo pelo emblema de matosinhos nas redes sociais.





Proveniente do Varzim, o médio de 26 anos chega para lutar por uma vaga no meio do campo dos bebés do mar, já integrado com os restantes companheiros de equipa e às ordens do técnico Tiago FernandesO Leixões arranca a 2.ª Liga no próximo dia 13, com a receção ao Casa Pia.