Continuidade de Rui Pedro oficializada pelo Leixões

Rui Pedro foi, esta sexta-feira, apresentado como reforço do Leixões, confirmando assim a notícia avançada por Record. O avançado, de 22 anos, está assim de regresso ao Estádio do Mar, isto depois de ter representado o clube por empréstimo do FC Porto na segunda metade da temporada passada.





Depois de ter completado a sua formação ao serviço do FC Porto, onde chegou mesmo a atuar pela equipa principal, Rui Pedro representou ainda o Boavista, o Varzim, o Granada B e o Leixões na condição de emprestado pelos azuis e brancos. De resto, o jovem fez questão de se despedir dos dragões nas redes sociais antes de ser apresentado em Matosinhos."Não preciso de dizer nada porque não ficou nada por dizer nem fazer, só quero agradecer a Deus, à minha família e à minha estrela que está a olhar por mim, hoje e sempre. Obrigado, FC Porto, por tudo. Não é o fim da nossa história, são apenas umas reticências", podia ler-se.No Leixões, Rui Pedro vai utilizar a camisola 9.