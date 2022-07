Diogo Leitão desvincula-se do Leixões

Diogo Leitão já não é jogador do Leixões, apurou. O médio, de 23 anos, acertou a desvinculação com a formação de Matosinhos e não vai fazer parte do plantel de Vítor Martins para 2022/23.Depois de ter passado pelo Leixões na formação, regressou ao clube em 2019/20, integrando a equipa sub-23 do clube. Foi emprestado na época seguinte ao E. Amadora, ajudando o clube a regressar à 2ª Liga. Na última temporada, começou por integrar o plantel de José Mota, mas após doze jogos e um golo na primeira metade da época, foi emprestado ao V. Setúbal, em janeiro, onde fez mais dez jogos e apontou outro tento.O Varzim é um destino em cima da mesa para o jogador.