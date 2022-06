Direção vai criar grupo de trabalho para "aferir exequibilidade" da separação entre clube e SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na sequência da Assembleia Geral Extraordinária realizada este sábado, que tinha na sua ordem de trabalhos a discussão de uma possível separação entre o clube e a SAD, a direção do Leixões, liderada por Jorge Moreira, vai criar "um grupo de trabalho para aferir a exequibilidade" dessa cisão.Numa reunião magna que contou a afluência de mais de 300 associados, a direção garantiu estar agora legitimada "a procurar soluções e definir qual o caminho a trilhar quanto ao futuro".Jorge Moreira acusou também a SAD de não estar a cumprir o protocolo entre ambas as partes: "Há um protocolo entre Clube e Futebol – SAD para a utilização das instalações do clube, protocolo que não tem sido cumprido. Esse incumprimento tem penalizado o clube na sua organização financeira, prejudicando os compromissos assumidos."