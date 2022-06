Diretor de comunicação do Leixões deixa garantia: «Barco da Armada do Mar continuará a navegar na 2ª Liga»

Pouco depois de o Varzim ter emitido um comunicado a dar conta de "alegadas práticas anti-regulamentares" do Leixões no que à regularização dos pressupostos tendo em vista a inscrição na 2ª Liga, o diretor de comunicação do Leixões, Norberto Vasconcelos Sousa, fez uma publicação nas redes sociais na qual deixou a garantiu de que os matosinhenses vão continuar nos campeonatos profissionais."Muita calma nessa hora. O barco da Armada do Mar continuará a navegar nas águas da segunda liga. 4450 está e continuará no mapa das ligas profissionais. Algo que não é para todos", escreveu o diretor de comunicação dos bebés do Mar na sua conta de Facebook.Recorde-se que o prazo para a apresentação de processo de licenciamento obrigatório para participação em provas profissionais termina esta segunda-feira.