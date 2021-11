Diretor desportivo do Leixões suspenso e presidente da SAD com processo disciplinar

Os ânimos aqueceram no fim do jogo entre o Leixões e o Benfica B, aspeto que se refletiu no mapa de castigos da Liga Portugal, revelado esta quarta-feira.





Rémulo Marques, diretor desportivo dos matosinhenses, foi suspenso por 30 dias e multado em 1785 euros por ter proferido palavras injuriosas na direção do árbitro, segundo o relatório do mesmo. Por seu lado, André Castro, presidente da SAD, viu ser-lhe aberto um processo disciplinar.Para além disso, a SAD do Leixões foi ainda multada em 179 euros. No plano desportivo, os bebés do Mar defrontam o Penafiel no próximo domingo.