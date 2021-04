Empresa de agenciação reclama dívida de 3,8 milhões ao Leixões por Tapsoba

O Leixões poderá ter de pagar 3,8 milhões de euros à Global Sport Management, empresa de agenciação de jogadores com sede no Luxemburgo, referentes à transferência do defesa Edmond Tapsoba para o V. Guimarães em janeiro de 2018, revela a revista 'Sábado'.





O jogador de 22 anos, atualmente a jogar na Alemanha pelo Bayer Leverkusen, rendeu 2,5 M€ aos cofres do clube de Matosinhos, mas pode... dar prejuízo. Segundo a 'Sábado', a Global Sport Management participou criminalmente contra a SAD do Leixões e três administradores executivos, Paulo Jorge Coelho Lopo, Nuno Daniel Duarte Fernandes e André Gonçalves Fernandes de Castro.A empresa "considera que o Leixões não cumpriu o acordado pelo contrato de representação do jogador Tapsoba, estabelecido em 3 de janeiro de 2018, e na qual a Global Sport Management acordou pagar 300 mil euros ao Leixões para poder ficar a negociar em exclusivo a venda do jogador".