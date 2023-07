Fabinho: «Quem representa o Leixões tem de entrar em todos os jogos para vencer»

A dois dias da estreia oficial na temporada 2023/24, Fabinho falou, esta sexta-feira, aos meios oficiais do Leixões, classificando como "boa" a pré-época dos Bebés do Mar e perspetivando o duelo com o Feirense para a Taça da Liga."Quem representa o Leixões tem de entrar em todos os jogos para vencer. É isso que vamos fazer frente ao Feirense. É um teste que queremos muito superar", disse o médio, que chegou ao Leixões em 2021/22 e vai iniciar sua terceira temporada pelo emblema de Matosinhos.Sobre os novos jogadores do clube, o médio, de 28 anos, disse que os colegas "rapidamente perceberam a filosofia do clube e que têm de dar tudo por este símbolo". Apesar de considerar que o plantel precisa de "um pouco mais de tempo para se conhecer melhor e solidificar as ideias do treinador", afirmou que o grupo está "forte e unido".O Leixões enfrenta o Feirense este domingo, pelas 11h, no Estádio do Mar.