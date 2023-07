O defesa Fábio Baptista vai ser reforço do Leixões para a nova época, confirmou Record. O lateral-direito, de 22 anos, chega depois de duas épocas sem utilização no Sint-Truiden, da Bélgica, tendo assinado um contrato válido até 2025.Também conhecido como Fabinho no mundo do futebol, o jogador, formado no Sintrense, destacou-se nas equipas secundárias do Benfica, tendo passado pelos sub-23 e pela equipa B dos encarnados, clube onde esteve três temporadas.O Leixões garante assim um concorrente para João Amorim, lateral que viu hoje oficializada a renovação com o clube de Matosinhos, com Fábio Baptista a ocupar a vaga aberta pela saída de Pedro Coronas.