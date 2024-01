Gabriel Noga perto de colmatar a vaga de Rafael Pontelo no Leixões

Gabriel Noga está muito perto de reforçar o Leixões, chegando para colmatar a vaga deixada em aberto pela saída de Rafael Pontelo para o Sporting. O central brasileiro, de 22 anos, deve ser cedido pelo Flamengo até final da época, com o emblema de Matosinhos a salvaguardar uma opção de compra.Produto das escolas de formação do Mengão e com passado nas seleções jovens do Brasil, Gabriel Noga soma apenas 18 jogos pela equipa principal ao longo das últimas cinco épocas, um deles já na presente temporada. O Leixões será a sua primeira experiência na Europa.Carlos Fangueiro ganha assim mais uma opção para o eixo da defesa, algo que se tornou prioritário depois de Rafael Pontelo ter sido vendido ao Sporting no início de janeiro.