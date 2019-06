Guarda-redes Ivo Gonçalves é o novo reforço dos Leixões

O guarda-redes Ivo Gonçalves (ex-Penafiel) foi anunciado esta sexta-feira como reforço para as próximas duas épocas do Leixões, da 2.ª Liga, tornando-se o oitavo novo jogador no plantel treinado por Carlos Pinto.Com o início dos trabalhos de preparação da época 2019/20 agendado para segunda-feira, às 10 horas, no Estádio do Mar, a SAD do emblema de Matosinhos continua a reforçar o plantel com vista à tentativa de lutar pela subida ao primeiro escalão do futebol português.Com 18 jogos cumpridos na última época ao serviço do Penafiel, Ivo Gonçalves, de 35 anos, tem uma larga experiência na 2.ª Liga, tendo já representado, entre outros, Portimonense, Farense e Académico de Viseu.Alan Júnior (ex-Farense), João Pedro (ex-Estoril Praia), Harramiz (ex-Mafra), Braga (ex-Desportivo das Aves), Pana (es-Académico de Viseu), Júnior Sena (ex-Académica) e Rui Silva (ex-Santa Clara) são os outros reforços já assegurados para o plantel orientado por Carlos Pinto, também novo na casa.