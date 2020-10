Harramiz e Yair Castro de saída do Leixões

O Leixões anunciou, esta quinta-feira, a saída de Harramiz e Yair Castro. Enquanto o primeiro rescindiu de forma amigável com o clube, o segundo foi cedido até ao final da presente temporada ao Trofense, do Campeonato de Portugal.





"A Leixões SC - Futebol, SAD informa que Harramiz e Yair Castro deixaram de fazer parte do plantel. Os dois futebolistas já não integraram o treino de hoje.Harramiz rescindiu amigavelmente o contrato que tinha com a Leixões SC - Futebol, SAD até ao final da temporada. Yair Castro foi emprestado ao CD Trofense até ao fim da presente época.Ao Harramiz e ao Yair Castro agradecemos todo o profissionalismo, empenho e dedicação com que sempre representaram o Leixões. Obrigado, Harramiz. Até breve, Yair Castro", podia ler-se no comunicado dos matosinhenses.A formação comandada por Tiago Fernandes continua a preparação para o jogo frente ao Ac. Viseu.