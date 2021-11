Hélder Morim eleito melhor jovem de outubro da Liga Sabseg

O jovem médio do Leixões, Hélder Morim, foi considerado pelo Sindicato dos Jogadores o Melhor Jovem de outubro da Liga Sabseg. O jogador português foi titular nos três jogos que o conjunto de Matosinhos realizou no mês de outubro, nas vitórias frente ao Feirense (2-0) e Vilafranquense (3-1), bem como na derrota com o Benfica B (1-2). O médio de 20 anos tem sido aposta habitual no onze titular de José Mota, com o técnico a depositar grandes esperanças no jovem jogador do conjunto leixonense.Atrás de Hélder Morim, que alcançou 14,6% dos votos, ficaram o lateral direito do Mafra, Tomás Domingos (12,41%) e Gonçalo Tabuaço, guardião do Estrela da Amadora (12,12%). Hélder Morim sucede assim a Rodrigo Martins, do Mafra, que havia ganho o prémio relativo ao mês de setembro.