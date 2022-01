Igor Stefanovic: «Estamos a trabalhar para inverter a situação»

O Leixões venceu apenas um dos últimos oito encontros, mas Igor Stefanovic garante que a equipa tudo está a fazer para inverter o mau momento. O guardião assegura que o grupo tem trabalhado no duro para voltar às vitórias, esperando que isso aconteça já em Faro."Nas últimas semanas, temos trabalhado muito. Estamos a sofrer com as derrotas e estamos a trabalhar com muito foco para tentar inverter esta situação", começou por dizer."O Farense tem bons jogadores. Vamos entrar como na 1ª volta, queremos entrar e ganhar. Apesar de saber que nunca ganhámos em Faro, vamos encarar este jogo como todos os jogos, com querer e para ganhar. Estamos a trabalhar muito para isso e acreditamos que vai acontecer. Volto a reforçar que o Farense, apesar de estar no lugar onde está, tem uma equipa muito boa e que de certeza que o jogo vai ser difícil. Se entrarmos bem, vamos voltar felizes", referiu.