Jefferson Encada oficializado como reforço do Leixões

Eis o segundo reforço apresentado pelo Leixões esta segunda-feira. Depois de anunciarem a contratação de Brendon, os bebés do Mar oficializaram a chegada de Jefferson Encada a Matosinhos, confirmando assim a notícia avançada por Record há algumas semanas.





Formado no Sporting, o extremo guineense, que assinou até 2023, iniciou o seu percurso sénior no Olhanense, clube ao serviço do qual apontou quatro golos em 22 partidas em 2017/18. O jogador, de 22 anos, transferiu-se depois para o V. Guimarães, onde, apesar de ter feito um jogo pela equipa principal, foi maioritariamente utilzado nos sub-23 e na formação B.No Leixões, Jefferson Encada vai utilizar o número 17.