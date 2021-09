Jefferson Encada pede desculpa após episódio no jogo entre o Leixões e o Rio Ave

Depois dos episódios em Vila do Conde que valeram uma suspensão por parte do Leixões a Wendel, Sapara e Jefferson Encada, o internacional guineense deixou, esta segunda-feira, uma publicação nas redes sociais a pedir desculpa pelo sucedido.





"Gostaria de vir a público pedir desculpas aos clube, à direção, aos sócios e adeptos, bem como aos meus colegas e restante estrutura do clube, pelo sucedido no jogo disputado em Vila do Conde. Com a pressão e ansiedade própria da responsabilidade do jogo, acabei por ter uma atitude irrefletida, fruto de um mal-entendido, da qual muito me arrependo. Como sempre, continuo totalmente empenhado e motivado para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos", podia ler-se nas redes sociais do jogador.Depois dos pedidos de desculpa, o trio pode vir a ser reintegrados nos trabalhos do restante plantel ao longo desta semana.