João Amorim e Fabinho renovam com o Leixões até 2025

O Leixões anunciou esta manhã a continuidade do lateral-direito João Amorim e do médio Fabinho. Os dois jogadores renovaram até 2025 e vão avançar a terceira temporada no clube de Matosinhos.O defesa, de 30 anos, somou 37 partidas e duas assistências na última época, a que junta mais um remate certeiro e três passes para golo nos 15 jogos que fez em 2021/22.Por sua vez, o médio português terminou a temporada passada como o jogador mais utilizado do plantel, então às ordens de Vítor Martins. No total, Fabinho leva 63 encontros com a camisola do Leixões, tendo assinado sete golos e dez assistências.