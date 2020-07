João Eusébio apresentado como coordenador da formação do Leixões

O Leixões anunciou, esta quarta-feira, a chegada de João Eusébio. O treinador vai assumir o cargo de coordenador da formação dos matosinhenenses na temporada 2020/21.





Na temporada passada, João Eusébio esteve no Bragança enquanto diretor-geral. Para além do conjunto transmontano, o técnico já passou por clubes como Varzim, Trofense, Chaves, Freamunde e Rio Ave, entre outros. A sua única experiência no estrangeiro foi ao serviço do Clube de Chibuto, de Moçambique.