João Meira volta ao Leixões como diretor desportivo

O Leixões confirmou, esta sexta-feira, o regresso de João Meira ao Estádio do Mar. O antigo central, que anunciou o final da carreira como jogador no início de outubro, vai assumir a pasta de diretor desportivo do emblema de Matosinhos.João Meira, de 36 anos, abraça assim o seu primeiro desafio no futebol, após o adeus aos relvados, assumindo um cargo de dirigente no último clube que representou enquanto jogador, durante duas temporadas